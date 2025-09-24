Instagram Mãe de Ludmilla alfineta Beija-Flor após saída de Brunna Gonçalves

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, publicou mensagem de apoio à nora Brunna Gonçalves nesta quarta-feira (24), após o anúncio da saída da bailarina do posto de destaque da Beija-Flor de Nilópolis.

Nos stories, Silvana escreveu: “ Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo! ”. O gesto de apoio ocorreu poucas horas depois da despedida oficial de Brunna.

Em mensagem nas redes, Brunna afirmou que a saída foi inesperada.

“ Há momentos que marcam para sempre e há despedidas que nos pegam de surpresa. Hoje, me despeço do posto de destaque da Beija-Flor, lugar que ocupei com orgulho e verdade ”, declarou.

A bailarina explicou a ligação com a escola e lembrou o início da trajetória.

“ Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar pra escola com a minha arte, a dança! ”, disse.

Ela também citou o último Carnaval, quando desfilou grávida de Zuri, primeira filha com Ludmilla.

“ No último Carnaval, realizei um sonho maior ainda: ser campeã sambando com a minha filha no ventre, já na fase final da minha gestação, só eu sei o quão difícil foi estar ali, mas o meu compromisso e respeito com a escola sempre foi uma prioridade ”, relatou.

Brunna reconheceu o apoio da comunidade nilopolitana, mas refletiu sobre o desligamento.

“ Aprendi que nem sempre o lugar onde a gente está é, de fato, o lugar onde querem que a gente esteja. E, como em todo enredo, existem capítulos que se encerram, mesmo que seja de maneiras diferentes do que imaginamos .”

Na despedida, agradeceu o carinho do público.

“ Fica a gratidão por cada aplauso, cada abraço e cada olhar que me acompanhou na avenida. Sigo com o coração leve e pronta. Abram alas para os próximos bailados que a vida (e o Carnaval) ainda me reserva, porque independentemente de agremiação, o meu coração pulsa pela dança e pelo ritmo do samba e isso não vai parar ”, completou.

