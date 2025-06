Reprodução Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram segundo casamento

A atriz Giovanna Lancellotti e o marido, Gabriel David, começaram a segunda etapa do casamento nesta sexta-feira (27), com uma festa de boas-vindas em São João da Boa Vista, no interior paulista. A recepção antecede a cerimônia religiosa, marcada para sábado (28), na Vinícola Lancellotti, empreendimento administrado por Giovanna e sua mãe, Giuliana Lancellotti.

A atriz, que se casou oficialmente com Gabriel no Cristo Redentor no dia 21 de junho, voltou a usar um vestido da grife britânica Vivienne Westwood, desta vez um modelo curto de cetim de seda. Ela compartilhou os cliques da festa em seu Instagram.

Entre os primeiros convidados estavam Fernanda Paes Leme, Letícia Colin, Agatha Moreira, Sophie Charlotte, Bruna Griphao, Maisa, Xamã, Sophia Abrahão, Enzo Celulari, Neguinho da Beija-Flor, Thaís Fersoza e Giovanna Pitel. Familiares do casal também participaram da celebração, que teve show de Michel Teló e set do DJ Felipe Mar, responsável pela trilha das duas festas.

A cidade de São João da Boa Vista foi escolhida por ser um local especial para a atriz. A vinícola onde ocorrerá a cerimônia de sábado é fruto de um projeto familiar iniciado por ela e Giuliana.

Giovanna e Gabriel começaram a namorar em 2021, após anos de amizade. O relacionamento ganhou força com ajuda de amigos em comum, como Pedro Scooby e Thaís Müller, sobrinha de Gabriel. O pedido de noivado aconteceu na Tailândia em 2023.

Os noivos decidiram celebrar a união com duas cerimônias distintas. A primeira foi uma celebração íntima no Cristo Redentor. A segunda, voltada para a família e amigos, será formalizada neste sábado, com direito a 23 casais de padrinhos e muita festa.

Além da vinícola, os convidados foram recepcionados com uma estrutura completa de hospedagem e entretenimento na região.