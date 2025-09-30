Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves @erickmaia Brunna Gonçalves

A polêmica sobre a suposta saída conturbada de Brunna Gonçalves do cargo de musa da Beija-Flor ganhou novos desdobramentos. Dessa vez, o presidente da agremiação, Almir Reis, justificou o motivo da esposa de Ludmilla ter sido tirada da função.

Segundo ele, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2022" era ausente nos compromissos da escola de samba. Por isso, optaram por removê-la. Ele frisou que ela é bem-vinda, mas não para o antigo cargo.





“Nós achamos por bem dar valor, especificamente, ao nosso povo presente. A gente tem o maior carinho pela Brunna, acho ela uma menina maravilhosa, mas ela não é presente, a grande realidade é essa. A gente precisa de gente que esteja aqui todos os dias, em todos os eventos, não só na hora do glamour. E, infelizmente, devido à agenda dela, que eu entendo, ela não podia”, disse ele ao TV Fama.

“Ela é um amorzinho, a gente gosta muito dela. As portas estão abertas para quando quiser vir, mas para desfilar, não. Antes de qualquer coisa, você tem que ter amor. A gente achou melhor dar valor ao nosso povo presente”, acrescentou na entrevista.

Saiba mais

Brunna Gonçalves está confirmada no Carnaval 2026 como musa da Grande Rio, marcando sua estreia em uma nova escola de samba carioca. A dançarina anunciou, na última quarta-feira (24), sua saída da Beija-Flor de Nilópolis, onde protagonizou momentos importantes de sua trajetória carnavalesca — entre eles, a gravidez de sua primeira filha, Zuri, do relacionamento com Ludmilla.

“Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar para a escola com a minha arte, a dança!”, declarou Brunna ao comunicar o desligamento.

A ex-BBB não revelou os motivos que levaram ao fim de sua passagem pela Beija-Flor, mas os bastidores foram marcados por especulações de desentendimentos. Um pronunciamento da mãe de Ludmilla reforçou isso, ganhando repercussão nas redes sociais.

"Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo", escreveu a sogra de Brunna.