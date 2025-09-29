Reprodução/ Instagram/ X, antigo Twitter @infoanacastela Pesca e show: Zé Felipe e Ana Castela se encontram

As aparições de Ana Castela e Zé Felipe voltaram a repercutir em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook, X, antigo Twitter, TikTok, entre outra. O motivo? Eles terem passado tanto o sábado (27), quanto o domingo (28), juntos.

No dia 27, durante um show em Aparecida de Goiânia, em Goiás, ambos soltaram a voz ao som de "Tu", da Banda Sentimentos — versão brasileira do hit "You're Still The One", de Shania Twain — e também interpretaram "Roça em Mim", colaboração que dividiram com Luan Pereira.





Nos vídeos compartilhados nas redes, é possível notar um clima de intimidade leve: um beijo afetuoso no rosto, um abraço discreto e troca de olhares e sorrisos. O público reagiu com entusiasmo à conexão entre os dois no palco, ovacionando o momento com aplausos e gritos de apoio.

BONITINHOS! Ana Castela cantando “Sua Boca Mente” no show de Zé Felipe. A colaboração será lançada no dia 02/10, às 21h. pic.twitter.com/oi8BwL5n7G — Info Ana Castela (@infoanacastela) September 28, 2025

Já no domingo (28),aproveitou o domingo (28) ao lado dee dos pais dele, Poliana Rocha e Leonardo, em uma visita ao Pantanal. Durante o passeio, a cantora celebrou uma conquista especial: pescou seu primeiro peixe.

"Meu primeiro peixe", comemorou ela ao publicar diversas fotos e vídeos no Instagram — entre eles, uma imagem divertida gerada por inteligência artificial, que aumentava o tamanho do peixe fisgado.

"Eu peguei um tubarão também, mas não coube na foto e então deixei", brincou nos comentários, arrancando risadas e um coração de Zé Felipe. Em outro momento, Ana se surpreendeu com o resultado do amado: "Olha o tamanho! O Zé pegou um enorme", disse, ainda que tenha confessado seu receio com peixes.





Relembre

Tanto Ana Castela quanto Zé Felipe estão atualmente solteiros. O último relacionamento assumido publicamente por Ana foi com Gustavo Mioto. A separação, marcada por algumas idas e vindas, teve seu capítulo final anunciado em dezembro de 2024.

Já Zé Felipe colocou um ponto final no casamento com Virginia Fonseca em maio deste ano, após cinco anos juntos. Da união, nasceram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o término, Virginia tem sido alvo de rumores envolvendo um possível affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.

Apesar de estarem sendo vistos juntos com frequência, Ana Castela e Zé Felipe já negaram publicamente qualquer envolvimento amoroso em outras ocasiões.