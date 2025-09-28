Reprodução/Instagram/@polianarocha/@virginia Poliana Rocha manda recado para Virginia

Poliana Rocha compartilhou nas redes sociais, neste domingo (28), uma carta aberta se posicionando sobre o fim do casamento de seu filho, Zé Felipe, com Virginia Fonseca. Desde o término do relacionamento, surgiram rumores de supostas desavenças entre os membros da família.

Na postagem, realizada nos Stories do Instagram, Poliana começou deixando um recado para Zé Felipe, fruto de seu relacionamento com o cantor Leonardo.

"Neste novo capítulo de sua vida, desejo que você encontre muita felicidade, conquiste seus sonhos e viva momentos de realização e crescimento. Saiba que estarei sempre ao seu lado, torcendo pela sua jornada e pelo seu bem-estar", disse.





Logo depois, Poliana Rocha também mandou um recado para Virginia Fonseca:

"Para minha ex-nora, desejo de coração tudo de melhor nesta vida! Que a vida a presenteie com alegrias, realizações e paz. Que ela siga em frente com muita luz, independentemente do caminho que escolher. No mais, a rivalidade é criada por vocês!", disse a influenciadora.

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram a separação em 27 de maio, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais. A influenciadora estaria vivendo um romance com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, enquanto o filho de Leonardo estaria se relacionando com a cantora Ana Castela.