Reprodução/ Instagram @gustavomioto @virginia Gustavo Mioto e Virginia

Gustavo Mioto, de 28 anos, surpreendeu o público na terça-feira (23), durante participação no canal do youtuber Brino. Isso porque reagiu de forma cômica ao saber sobre a previsão de uma sensitiva alegando que ele ficaria com Virginia Fonseca.



Assista:

É cada previsão que fazem pro Gustavo Mioto, né? Mas já pensou se ele e a Virgínia… 🗣️ ia ser um caos nessa rede social 🔥 pic.twitter.com/G0LPKvNLrE — Lucas Pasin (@lucaspasin) September 24, 2025





Enquanto gravava, o influenciador entrou em contato com a mãe, que mencionou ter encontrado na internet uma previsão feita por uma vidente. “A sensitiva falou que ele [Gustavo Mioto] vai ficar com a Virginia”, comentou a matriarca de Brino, em alto e bom som.





Diante disso, o sertanejo, visivelmente surpreso, indagou: “Ela [a sensitiva] falou isso mesmo?”. A reação de surpresa perante a possibilidade de engatar uma relação com a influenciadora no futuro viralizou entre os internautas nas redes sociais.

"Que horas o Gustavo mioto vai seguir a Virgínia e ela vai seguir de volta?", brincou um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, é uma troca e destroca de casal que vou te falar, viu", acrescentou uma segunda. "Será que a sensitiva acertou?Eu torceria por essa união", admitiu ainda um terceiro.

Entenda

Mioto é ex-namorado de Ana Castela. Os dois tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. O último término ocorreu em dezembro de 2024. Neste ano, após rumores de affair da boiadeira com outro cantor, eles deixaram de se seguir em redes como o Instagram.

Ana tem sido alvo de especulações sobre um suposto romance com Zé Felipe. Ela e o filho de Leonardo estão aparecendo juntos com frequência, já foram vistos dançando abraçados e até mesmo trocaram declarações em comentários na web, mas nunca confirmaram nenhum tipo de envolvimento amoroso.

Já Mioto não tem sido associado a nenhum novo namoro desde o término com a cantora. Virginia, a ex-mulher de Zé Felipe, também virou alvo de comentários em relação a um suposto relacionamento com o jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid.