Reprodução Instagram @leonardo @anacastelacantora Ana Castela se encontra com Zé Felipe e Leonardo

Ana Castela e Zé Felipe voltaram a se encontrar em meio às especulações de que estariam se relacionando amorosamente. Na quarta-feira (17), a boiadeira viralizou nas redes sociais ao aparecer com o cantor e o pai dele, o sertanejo Leonardo.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 31,9 milhões de seguidores, Zé ainda escreveu "amo vocês" nos comentários do clique em que aparecia com Ana e o patriarca.





Além da foto, outra postagem com a jovem fez os rumores de um suposto affair crescerem na web. Trata-se e um vídeo no qual Castela aparece dançando com Zé Felipe. O filho de Leonardo ainda aparece dando um "cheiro no cangote" da ex-namorada de Gustavo Mioto.

Tá bom, mas e essa química do Zé Felipe e da Ana Castela, hein galera? 🥵🔥 pic.twitter.com/edSQzMbBaP — Sofreneja (@SofrenejaOf) September 18, 2025

"Zé Felipe trouxe ela para conhecer o sogro", declarou um internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Não dá para negar que eles combinam", opinou um segundo. "Cantores e sertanejos. É harmonia demais, certeza que vão namorar", disse um terceiro. "Ela deve ser a nora dos sonhos do Leonardo", pontuou ainda uma quarta.

Vale lembrar que, embora as especulações estejam sendo feitas nas redes sociais, tanto Zé Felipe quanto Ana Castela negaram qualquer tipo de envolvimento amoroso em outras ocasiões, frisando que eram apenas amigos.

Separações

Após meses de especulações sobre uma possível crise no relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe tornaram pública, em maio, a decisão de se divorciar. Sem entrarem em maiores detalhes, os dois deixaram claro que o fim do casamento não teve relação com estratégias de marketing nem foi causado por conflitos pessoais.

Em dezembro de 2024, Ana Castela e Gustavo Mioto encerraram o relacionamento pela terceira vez. O casal já havia vivido outras duas tentativas de manter um namoro estável, mas, mesmo com as reconciliações anteriores, os términos voltaram a acontecer. Hoje em dia, Mioto não segue mais a ex-namorada.