Instagram/Boavista Sport Club Irmão de Vini Jr posta foto com Virginia Fonseca e filhas dela

O jogador José Oliveira Neto, conhecido como Netinho e irmão de Vini Jr ., compartilhou uma foto ao lado de Virginia Fonseca e das filhas Maria Alice e Maria Flor. A imagem, publicada em suas redes sociais, circulou nesta quinta-feira (25) e reacendeu rumores sobre a relação entre a influenciadora e o craque da Seleção Brasileira.

A foto foi publicada nos close friends do atleta, mas acabou vazando nas redes sociais. O registro, feito no último domingo (21), no Rio de Janeiro, mostra Virginia em clima de descontração com Netinho e as crianças. O atleta ainda teria escrito " Family " na foto.

A aproximação entre Virginia e Vini Jr. tem movimentado as redes sociais nas últimas semanas. Embora nenhum dos dois tenha confirmado o romance, fãs notam sinais de interação frequente, principalmente após aparições da influenciadora em locais ligados ao jogador.

Mais cedo, a influenciadora deixou um comentário em uma publicação do atacante, que exibia um look de grife em suas redes. “ NUUU ”, escreveu, chamando atenção dos fãs e aumentando ainda mais os comentários sobre a suposta aproximação.

Nas redes sociais, seguidores do casal torcem pelo envolvimento. “ Acho que nunca torci tanto para um relacionamento dar certo ”, disse uma fã no X (antigo Twitter). Outros internautas brincaram sobre a interação: “ O comentário dela tendo mais comentários do que a foto ”.