Reprodução/ Instagram Ana Castela e Zé Felipe

Ana Castela, de 21 anos, surpreendeu os seguidores na última segunda-feira (22), quando usou as redes sociais para mostrar que Zé Felipe veio visitá-la. Os sertanejos apareceram em clima de descontração e brincando de mímica.

O novo encontro intimista reacendeu as especulações de que eles teriam engatado um romance, algo já negado por eles em outras ocasiões, mas que continua repercutindo devido aos diversos encontros e interações entre eles.





Dessa vez, a boiadeira, apelido pelo qual é chamada pela base de fãs, estava com Zé na companhia de outros amigos. Castela mora em Londrina, no Paraná. Já a residência de Zé Felipe fica situada em Goiânia, Goiás.

Aprovação da família?

Reprodução Instagram @leonardo @anacastelacantora Ana Castela se encontra com Zé Felipe e Leonardo





Na última semana, Ana Castela esteve com Zé Felipe e posou para uma foto ao lado do cantor e também do pai dele, o sertanejo Leonardo. Na ocasião, o ex-marido de Virginia comentou "amo vocês" na foto em que surgia com o patriarca e com a cantora.

Solteiros

Tanto Ana Castela quanto Zé Felipe estão solteiros. O último namoro revelado publicamente pela cantora foi com Gustavo Mioto. A separação veio à tona, pela terceira vez, em dezembro de 2024, após várias idas e vindas nos últimos anos.

Já Zé Felipe encerrou, em maio deste ano, o relacionamento de cinco anos com Virginia Fonseca. Juntos, eles tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Após o fim do casamento, Virginia tem sido alvo de boatos de affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.

Embora estejam sendo vistos juntos com frequência, Ana Castela e Zé Felipe já negaram um suposto envolvimento amoroso em outras ocasiões. É espero ainda que a dupla desenvolva uma faixa musical em parceria.