Reprodução/Instagram - 13.06.2023 Ana Castela e Gustavo Mioto

Após Gustavo Mioto deixar de seguir Ana Castela nas redes sociais, chegou a vez da "boiadeira" retribuir o unfollow. Nesta sexta-feira (5), fãs do ex-casal notaram que a jovem decidiu se afastar do cantor, pelo menos na web, já que deixou de segui-lo.



Vale lembrar que Mioto tomou a atitude de parar de acompanhar a ex-namorada virtualmente em agosto. Foi justamente nesta época que especulações de que ela estaria namorando outro cantor começaram a ganhar destaque na mídia.





Este músico seria Zé Felipe, o filho de Leonardo. Separado de Virginia, Zé passou a ser visto com frequência ao lado de Ana Castela, que também está solteira. Ambos, contudo, já vieram a público negar o suposto romance entre eles.

Relembre Castela e Mioto

Ana e Gustavo tiveram o primeiro término em setembro de 2023, mas, em outubro, reataram. O segundo rompimento ocorreu em janeiro de 2024. Em maio do mesmo ano, se reconciliaram mais uma vez. A terceira e última separação se deu em dezembro de 2024.

Relembre Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram publicamente o fim do casamento em maio deste ano. Sem detalhar os motivos da separação, o ex-casal ressaltou que manteria a amizade, principalmente pela criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.