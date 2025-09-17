Reprodução/RedeTV! Poliana Rocha fala sobre Zé Felipe





















Poliana Rocha foi a grande convidada do programa Sensacional, da RedeTV!, na última segunda-feira (15). Durante a atração comandada por Daniela Albuquerque, a esposa do cantor Leonardo revelou as dificuldades que enfrentou para fazer o filho, Zé Felipe, estudar. Segundo Poliana, o cantor cursou apenas até a 7ª série.

"Zé Felipe estudava. Aí o Leonardo chegava do show, e ele estava na escola. Saía da escola às 17h30, mas às 15h30 ele já estava com tanta saudade do menino que ia para a porta da escola. E aí ele ia num Chevette, que tinha um som possante, e ligava. Aí as diretoras falavam: 'É o Leonardo que está aí, vamos liberar mais cedo'", disse.





A famosa contou que até hoje sente remorso por Zé Felipe não ter concluído os estudos.

"Aí o menino já não tinha uma tendência para gostar de escola, e ainda era potencializado pelo pai sempre tirar ele mais cedo da aula. Aí, minha filha, me deu um trabalho que você não tem noção. Até hoje eu sinto um pouco de culpa quanto a isso. Como que um adolescente para de estudar do jeito que ele parou?", reiterou.

Por sua mãe ser professora, Poliana contou que ficou sem estrutura emocional e que chegou a ficar um mês sentada na escola, no horário em que o filho estudava.

"Ele parou na sétima série. Na quinta, ele tomou uma bomba, repetiu. Aí tomou outra. Repetiu dois anos a quinta série, depois fez a sexta, e na sétima série ele parou. Não tinha mais estrutura emocional. Imagina, minha mãe era professora... o que eu não escutei. Fiquei um mês sentada na escola - não foi um dia, não. Ele inventava uma coisa para não ficar na sala de aula", revelou.

"Na verdade, não justificando, o Zé Felipe tem TDAH grave, foi diagnosticado com seis anos, toma medicação e tudo. Então, isso potencializava o fato de ele ter TDAH e de não gostar de estar na sala de aula. Aí a diretora falou comigo assim: 'Poliana, você fica aqui na escola para ver o que a gente passa, para ver o que acontece com seu filho'. E eu fiquei um mês. Entrava às 13h30 e saía às 17h30, só que aquilo estava me gerando um cansaço emocional, físico... eu não tinha mais força. Aí coloquei na terapia, psicopedagoga, tudo o que você pensar, eu fiz", continuou.

Por fim, a influenciadora revelou que chegou a contratar uma professora particular para o jovem, no entanto, a profissional ficou apenas três meses no cargo. Segundo Poliana, Zé Felipe sempre dava um jeito de se esquivar dos estudos.

"Aí eu perguntei: 'Você não quer estudar mesmo?'. Ele disse: 'Não'. Aí eu falei: 'Então vou colocar um professor particular'. Aí coloquei um professor particular para dar aula para ele lá em casa. A professora ficou três meses e desistiu: 'Poliana, eu estou ganhando dinheiro fácil de você, porque não estou fazendo nada'. Ficava conversando, chamava ela para tomar um suco, quando de repente estava comendo um pão de queijo - menos dando aula", finalizou.