Reprodução Instagram Oruam

O cantor Oruam, de 25 anos, deixou a Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, nesta segunda-feira (29). A soltura ocorreu após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a prisão preventiva decretada em julho, quando o artista foi detido após confronto com policiais civis.

A informação foi confirmada pelo ﻿iG Gente em ligação ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Joel Ilan Paciornik foi responsável pela assinatura da decisão, que apontou falta de fundamentação suficiente para manter a prisão preventiva antes de julgamento definitivo.

Segundo o despacho, a medida cautelar não se justificava diante das circunstâncias do processo. Dessa forma, o tribunal autorizou a liberdade imediata do rapper até que o caso avance nas instâncias judiciais. A liminar foi assinada na última sexta-feira (26).

Durante a tarde, dezenas de fãs se reuniram na entrada do complexo penitenciário em Bangu para acompanhar a saída do cantor. Oruam foi recebido com aplausos e gritos de apoio, gesto que se repetiu nas redes sociais, onde a liberação virou um dos assuntos mais comentados.

A noiva, Fernanda Valença, também esteve presente, assim como MC Poze do Rodo e a influenciadora Vivi Noronha. O grupo celebrou a decisão judicial e acompanhou o rapper na saída da unidade prisional.

O artista, cujo nome de registro é Mauro David Nepomuceno, estava preso desde 22 de julho. A detenção aconteceu após um desentendimento com policiais civis em operação, que resultou na abertura do processo.