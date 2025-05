Reprodução Instagram - 1.11.2024 MC Poze do Rodo e Viviane Noronha

Viviane Noronha, de 20 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (29) para se pronunciar sobre MC Poze do Rodo. O funkeiro de 26 anos foi preso, investigado por apologia ao crime e envolvimento com o Comando Vermelho (CV).

“Foi humilhante, foi desumano e foi cruel. Não existiu humildade, não existiu compaixão a nós, nossos filhos. Vocês são isso: tiram a esperança do preto favelado. Nem o mínimo vocês tiveram, que foi educação!”, começou.

“Eu estava dormindo à vontade, dentro do meu quarto, na minha casa, com a minha filha Júlia do lado, e nem a roupa eu pude trocar. Minha filha na cama e vocês não queriam deixar nem eu pegá-la no colo", acrescentou.





Segundo Vivi, o marido sequer conseguiu colocar uma roupa nova antes de ser, de fato, preso. "O mínimo vocês não podiam fazer, né? Marlon colocar um chinelo e uma blusa. Mas envergonhar e humilhar conta mais, né? Marlon é resistência e vocês são lixos”, prosssegiu, usando o nome verdadeiro dele.

Embora seja conhecido pela nomenclatura artística MC Poze do Rodo, o funkeiro foi registrado como Marlon Brendon Coelho Couto.

Repercussão

No meio artístico, essencialmente entre outros funkeiros, a prisão de Poze foi repercutida. Oruam veio a público se manifestar, assim como MC Cabelinho, que recentemente interpretou Hugo na novela "Vai na Fé", da Rede Globo.