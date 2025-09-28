Instagram Fernanda Machado

A atriz Fernanda Machado, de 44 anos, usou as redes sociais neste domingo (28) para falar sobre problemas de saúde enfrentados há três meses. Sem detalhar o diagnóstico, ela revelou que vem passando por internações, consultas e exames constantes, além de dores e incertezas.

O desabafo foi publicado no feed do Instagram.

“ Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. [...] Eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas ”, escreveu.

Fernanda relatou que a doença afetou diretamente sua rotina e energia. “ De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar ”, disse no texto.

A artista já havia comentado sobre saúde em abril, quando revelou ter sido diagnosticada com transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), considerado uma forma grave da TPM. Na nova publicação, porém, ela não esclareceu se o problema atual está relacionado ao transtorno.

Fernanda também agradeceu o apoio recebido durante esse período delicado. “ O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos ”, afirmou, mencionando a rede de suporte formada por familiares, amigos e médicos.