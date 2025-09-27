Reprodução/Instagram/@oruam Rapper Oruam

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido na internet como Oruam, foi solto após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A liminar foi concedida na última sexta-feira, 26 de setembro, pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que considerou frágeis os argumentos utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva do artista.

Oruam estava preso há 66 dias, desde julho, quando se apresentou voluntariamente à polícia após um confronto registrado em sua residência no Joá, Zona Oeste do Rio.

Na noite em que foi liberado, o rapper apareceu emocionado e declarou: "Hoje em dia a favela tem voz". A fala repercutiu entre fãs e colegas do cenário musical, marcando seu retorno à vida pública.

Para o ministro do STJ, os autos não apresentaram elementos concretos que justificassem a prisão preventiva. Ele destacou ainda que a quantidade de droga apreendida, 73 gramas de cocaína, não era suficiente para justificar a detenção prolongada, especialmente considerando que Oruam é réu primário e se entregou voluntariamente às autoridades.





Entenda o caso

Na madrugada de 22 de julho, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um menor acusado de tráfico de drogas, que estaria na residência de Oruam. Após a prisão do jovem, o cantor e outras sete pessoas teriam corrido para a sacada da casa e atirado pedras contra os policiais, que precisaram se abrigar no veículo da viatura.

Diante do ocorrido, o Ministério Público ofereceu denúncia por tentativa de homicídio. A acusação sustentava que Oruam e os demais agiram "assumindo o risco de matar os agentes". Além do episódio na residência, o rapper também publicou vídeos nas redes sociais incitando violência contra policiais e desafiando a presença das autoridades no Complexo da Penha.

Após a operação, Oruam permaneceu foragido por algumas horas, mas posteriormente se entregou voluntariamente à polícia.

"Eu errei. Desculpa aí todo mundo. Vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e vencer através da minha música. Ontem eu estava muito nervoso com tudo que aconteceu. Quero dizer aos meus fãs que amo muito vocês", declarou ele na época.

Quem é Oruam?

Oruam vem se destacando como um dos principais nomes do funk contemporâneo. Com apenas 23 anos, o cantor acumula milhões de plays nas plataformas digitais e figura entre os artistas mais ouvidos do país.

Além do sucesso na música, Oruam também carrega uma trajetória pessoal impactante. Filho de Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho e preso desde 1996. O cantor cresceu sem conviver com o pai fora do presídio.