Instagram Noiva de Oruam critica decisão judicial após habeas corpus negado

Fernanda Valença, noiva do cantor Oruam, desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira (11) depois que a Justiça negou o pedido de habeas corpus do artista. O funkeiro de 24 anos está preso há pouco mais de um mês, acusado de associação ao tráfico de drogas, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato.

A influenciadora comentou o caso de forma pública em transmissão feita no Instagram. Nas falas, ela disse estar revoltada e afirmou que os advogados do cantor apresentaram provas ignoradas durante o julgamento.

“ Oi, pessoal, boa tarde. Cheguei quase agora do julgamento de habeas corpus do Mauro. Já adianto que foi negado. Tô muito triste, tô com muita raiva, tô incrédula. Sinceramente, porque a gente só sabe o que é passar por algo quando a gente passa, né? Então não adianta julgar, não adianta... É falar sobre algo que a gente nunca passou. Só sabe de injustiça quem passa por uma injustiça, só sabe o que é um suco na cara, quem toma um suco na cara ”, declarou.

Fernanda acusou a polícia de ter conduzido o caso de maneira seletiva, ignorando documentos apresentados pela defesa. Segundo ela, apenas os depoimentos dos policiais foram levados em consideração.

“ O que me traz toda essa sensação também é ter visto como funciona. Eu tive a percepção que alguns nem viram os arquivos que os advogados do Mauro entregaram, sabe, com os fatos, com as provas. Mas sim, analisaram os dizeres dos policiais. Sim, dizeres ”, disse.

A influenciadora também questionou o relato oficial de que a abordagem ocorreu após pedras serem lançadas contra uma viatura descaracterizada. Ela afirmou que os vídeos entregues pela defesa apresentam horários que contradizem essa versão.

“ Quem diria, quem diria, quem acharia que seriam autoridades? Às 11h30 da noite, na porta da sua casa, sem farda, descaracterizados, viatura descaracterizada, nada, nada, nem um crachazinho com nome, nada ”, declarou.

Fernanda sustentou que as acusações de tráfico e associação ao crime caíram por falta de provas. Segundo ela, Oruam responde apenas por tentativa de homicídio, ligada às pedras lançadas na viatura.

“ Um artista com milhões, fazendo milhões com shows pela Europa, pelo Brasil, iria se associar, iria ser um traficante? Pra quê? Nem precisa. Essa é a raiva deles, nem precisa ”, afirmou.

Ela concluiu a transmissão pedindo apoio ao cantor e ressaltando a importância da fé durante o processo.

“ Então é isso, pessoal, continuar orando, continuar acreditando no que vai fazer Deus. Deus vai honrar, é o tempo dele, não é do nosso, né? E obrigada a todas as palavras, a todas as orações, todas as mensagens positivas e por toda a força. E venceremos essa guerra .”