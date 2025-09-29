Reprodução/Internet Globo conclui parte das seletivas do BBB 26 e toma decisão sobre Tadeu Schmidt

A TV Globo anunciou nesta segunda-feira (29) as novidades do Big Brother Brasil 2026, que estreia em janeiro. Além dos grupos pipoca e camarote, o programa terá a categoria veteranos, formada por ex-participantes que marcaram a história do reality. A atração continua sob o comando de Tadeu Schmidt.

A revelação foi feita pela comunicação da emissora. A nova temporada amplia a interação do público, que poderá decidir não apenas votações de paredão, mas também substituir jogadores em tempo real. Segundo a Globo, a proposta é tornar a experiência ainda mais imersiva e dinâmica.

Uma das principais mudanças será a presença de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Parte dos participantes do grupo pipoca será escolhida por esse processo simultâneo.

Público ganha novos poderes dentro do jogo

O público terá, pela primeira vez, a chance de substituir qualquer brother ou sister do elenco. O substituto sairá de um espaço chamado laboratório, onde candidatos extras enfrentarão provas e dinâmicas semelhantes às da casa principal. Assim, os aspirantes entram no clima de disputa antes mesmo da estreia oficial.

O Big Fone também ganhou reformulação. A casa contará com três aparelhos, e caberá ao público decidir qual deles tocará e qual mensagem será transmitida em cada ocasião. A votação, com CPF único, ficará disponível no Globoplay e será integrada à transmissão ao vivo.

Outra novidade é o Cartola BBB, jogo interativo inspirado no fantasy game de futebol. Os fãs poderão escalar times formados por participantes reais da edição e acumular pontos de acordo com o desempenho de cada um em provas, liderança, paredões e outras situações.

Para ampliar a experiência fora da TV, a Globo lançará o BBB Experience. O espaço oferecerá réplicas de cômodos icônicos de temporadas anteriores, permitindo que fãs vivenciem parte do confinamento. A emissora ainda não confirmou o local, mas a expectativa é de que seja realizado no Gexperience, ambiente temático do grupo.