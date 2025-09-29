Reprodução/ Facebook @BERTA LORAN - Angela Zaremba Berta Loran em foto publicada na web

Berta Loran, atriz e comediante que marcou gerações na televisão brasileira, faleceu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 99 anos, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Ela estava internada em um hospital particular localizado em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista se preparava para celebrar seu centenário aniversário em março de 2026.

A intérprete nasceu em 1926, em Varsóvia, na Polônia, e veio para o Brasil ainda menina, em meio à fuga da perseguição aos judeus na Europa. Foi no Rio de Janeiro que ela encontrou seu caminho artístico, começando nos palcos do teatro de revista.

A partir dos anos 1960, passou a ser presença constante na indústria televisiva brasileira, participando de programas icônicos voltados ao segmento humorístico, como: "Balança, Mas Não Cai", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total".

Fora as esquetes de comédia, se destacou pela atuação em outros formatos, como novela e minissérie. Em 2016, teve a trajetória contada no livro "Berta Loran: 90 anos de humor". A obra foi escrita pelo produtor cultural João Luiz Azevedo.

Nos últimos anos, preferiu manter-se longe dos holofotes e da imprensa, vivendo de forma mais reservada. Ainda assim, continuou sendo reverenciada pela contribuição com o humor nacional, por meio de uma carreira que atravessou quase 80 anos.

