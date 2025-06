Reprodução: Instagram/@pozevidalouca MC Poze do Rodo

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, teve habeas corpus concedido pela Justiça do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2), conforme confirmado pelo Portal iG.

Apesar da decisão favorável, o artista ainda não foi solto devido ao horário em que a ordem judicial foi emitida. A expectativa é de que ele deixe a unidade prisional nesta terça-feira (3).

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou ao iG Gente, "a decisão para concessão do HC está confirmada. Contudo, não temos acesso ao teor da decisão, pois o processo está em segredo de Justiça."

Ele havia sido preso na última sexta-feira (29) em uma operação da Polícia Civil. Nas redes sociais, sua esposa Viviane Noronha, também confirmou a informação e celebrou a decisão da Justiça.

“Obrigada, Jesus! Saiuuu a decisão. MC não é bandido, aceitem”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Em outro story, Viviane Noronha gravou um vídeo comentando sobre a decisão:

"Gente, acabei de chegar em casa. Desculpa por não ter aparecido antes e pela minha voz, foram quatro dias seguidos gritando, gritando e gritando. E amanhã vai ser gritando também, porque saiu a decisão certona. Vencemos mais uma, graças a Deus. Deu tudo certo. Mas, por conta do horário, ele não foi solto hoje. Essa é nossa última noite longe. Graças a Deus vencemos, deu tudo bom. Amanhã, voltamos pra casa, com o meu chaveirinho".

Em outro vídeo, a influenciadora comemora junto a uma multidão a liberdade do marido. Na gravação, Viviane aparece conversando no celular com o advogado do artista, e descobre que ele conseguiu o habeas corpus. Após a confirmação, os presentes jogam bebidas para cima e gritam.







Entenda a prisão de MC Poze do Rodo

O cantor MC Poze do Rodo foi preso na madrugada da última quinta-feira (29), no Rio de Janeiro, suspeito de fazer apologia ao crime e de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que cumpriram mandado expedido pela Justiça. A investigação aponta ligação do artista com a facção Comando Vermelho.

Vídeos de shows e músicas do funkeiro serviram como base para o inquérito, que segue sob sigilo. Poze foi levado para a Cidade da Polícia e, após audiência, teve a prisão temporária mantida por 30 dias.

Os investigadores afirmam que o artista promoveu um show no dia 17 de maio, na Cidade de Deus, com a presença de homens armados. Durante a apresentação, ele cantou músicas com menções a armas e à facção Comando Vermelho. Dois dias depois, um policial foi assassinado na mesma comunidade.

Artista fazia shows em áreas controladas pela facção

Segundo a DRE, MC Poze se apresentava com frequência em locais dominados pela organização criminosa. Os eventos contavam com proteção armada e promoviam símbolos e códigos ligados à facção. Músicas, vídeos e até joias do cantor fazem referência ao Comando Vermelho, conforme indicam as autoridades.

Durante a prisão, os policiais apreenderam uma BMW avaliada em R$ 1 milhão. Também houve apreensão de joias, que já haviam sido liberadas pela Justiça em outra ocasião. A polícia agora solicita a quebra de sigilo dos telefones apreendidos.

Poze foi preso em casa, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele foi conduzido à delegacia descalço e sem camisa, o que gerou críticas nas redes sociais por parte de fãs e artistas, como os cantores MC Cabelinho, Oruam e MC Daniel. A polícia respondeu que o uso de algemas e a forma de condução dependem da conduta do detido, e não de fatores externos.

A Seap( Secretaria de Administração Penitenciária) informou que o cantor foi encaminhado para Bangu 3, unidade onde estão presos ligados ao Comando Vermelho. No ingresso ao sistema, ele declarou vínculo com a facção e foi classificado com grau de periculosidade médio.

O histórico do funkeiro inclui outras polêmicas. Em 2019, ele foi preso por apologia ao crime em Mato Grosso. Em 2023, foi alvo da Operação Rifa Limpa, que investigava sorteios ilegais promovidos por ele e pela esposa. Há ainda dois inquéritos em andamento por suposta tortura a um ex-empresário e perturbação do sossego.

MC Poze do Rodo, cujo nome verdadeiro é Marlon Brendon Coelho Couto Silva, tem 26 anos e nasceu na favela do Rodo, em Santa Cruz. Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes, ele ficou conhecido no funk carioca no fim dos anos 2010. Entre os principais sucessos estão “ Diz Aí Qual É o Plano? ” e “ A Cara do Crime ”.