Reprodução/ Instagram @virginia Virginia Fonseca

As especulações sobre um possível affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a ser comentadas em plataformas de interação virtual. O motivo? A influenciadora viajou para Madrid, na Espanha, pela segunda vez.

A loira desembarcou nesta quarta-feira (17). Por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52 milhões de seguidores, a ex-mulher de Zé Felipe publicou um vídeo treinando em uma academia na capital espanhola.





No início deste mês, Virginia já tinha viajado para o local, na companhia dos amigos Duda Freire, Lucas Guedez, Hebert Gomes, Nikolas Miguel e Rafa Uccman. Na ocasião, ela foi vista no mesmo iate que o jogador do Real Madrid.

Antes disso, os internautas já levantavam suspeitas sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois. Isso após a confirmação de Virgínia de que esteve em uma festa organizada por Vini Jr. Na época, ela já não estava mais com Zé Felipe, pai de seus três filhos.

Divórcio

Em maio, depois de meses de especulações sobre uma possível crise, Virginia Fonseca e Zé Felipe confirmaram o fim do casamento. Sem entrar em detalhes sobre os motivos da separação, os dois fizeram questão de destacar que a decisão não teve relação com ações de marketing nem foi resultado de desentendimentos.

Na época, eles afirmaram que continuariam sendo amigos, essencialmente em prol ao bem-estar dos filhos. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Nos últimos meses, Zé Felipe também virou alvo de especulações de affair. O filho de Leonardo passou a ser frequentemente visto com Ana Castela, aumentando os boatos de que teria engatado um envolvimento amoroso com a boiadeira. As celebridades, contudo, negam os romances.