Reprodução/Instagram Ana Castela brinca sobre rumores de affair com Zé Felipe

A internet entrou em polvorosa após surgirem especulações sobre um possível romance entre Ana Castela e Zé Felipe. Os dois foram flagrados juntos na Disney, em Orlando, e os rumores ganharam força quando o portal LeoDias sugeriu que os sertanejos estariam vivendo um affair. Mas a boiadeira resolveu cortar o barato com bom humor.





Em um vídeo postado em seus stories, Ana apareceu ao lado de Zé Felipe e do amigo Odorico Reis e brincou: "Gente, eu vou assumir pra vocês... eu vou, eu vou. O Odorico que está ficando com o Zé!".





A gravação, feita em tom descontraído, parece ter sido uma resposta direta aos boatos que circulavam nas redes sociais.

Solteiros e sem pressa

Ana Castela e Zé Felipe estão oficialmente solteiros. A boiadeira terminou o relacionamento com Gustavo Mioto no final de 2024, e o sertanejo oficializou o divórcio de Virginia Fonseca no início deste mês.

A equipe de Zé Felipe divulgou um comunicado oficial explicando os motivos da viagem do artista aos Estados Unidos e reafirmando que a relação dele com Ana Castela é estritamente amigável, caracterizando os rumores como descontração entre colegas.

O texto explica: "Zé Felipe está dando sequência ao seu projeto de gravações em espanhol e, por isso, viajou para os EUA. Durante uma escala em Orlando, ele encontrou Ana Castela, e os dois, como bons amigos, aproveitaram para passear juntos pelos parques da cidade.

Na próxima etapa da viagem, o cantor seguirá para Miami, onde se encontrará com uma equipe de compositores para trabalhar em novas músicas.

A assessoria reitera que Zé Felipe e Ana Castela mantêm apenas uma "relação de amizade, algo natural devido ao convívio profissional no meio artístico".