Poliana Rocha  contou nesta terça-feira (16) que Zé Felipe escondeu um segredo durante o início do namoro com Virginia Fonseca. A revelação foi feita em entrevista ao programa Sensacional , da RedeTV!, onde a influenciadora abriu o jogo sobre o medo do filho de dormir sozinho.

A esposa de Leonardo  relatou que o sertanejo convivia desde a adolescência com receio de lendas populares, como a “ loira do banheiro ”. Por causa disso, mantinha o hábito de buscar companhia durante a noite, chegando a dormir no quarto dos pais para não ficar sozinho.

Segundo Poliana, esse comportamento era tão marcante que o artista chegou a pedir que ela guardasse o segredo. O pedido ocorreu quando ele já estava em relacionamento com Virginia, temendo que a namorada descobrisse a situação.

A influenciadora explicou que, quando Leonardo estava fora,  Zé Felipe dormia na cama com ela. Quando o cantor estava presente, o filho colocava um colchão no quarto do casal para não passar a noite em outro cômodo.

Um dia ele estava já namorando com a Virginia e pegou e colocou o colchão lá do lado. Porque quando o pai estava ele colocava o colchão no chão. Aí ele falou assim ‘mãe, eu vou falar com minha namorada e você fala com ela, mas não fala que eu estou dormindo aqui não’. Aí ele namorando, conversando com a namorada e com o colchão lá do lado ”, disse Poliana.

Ela afirmou ainda que os medos começaram na adolescência, possivelmente por brincadeiras de amigos.

Eu não sei se ele já viu, mas na época de adolescência eu acho que os amiguinhos brincavam com a loira do banheiro. E ele ficou com isso ”, relatou.

Durante a entrevista, Poliana também comentou que o filho chegou a abandonar os estudos nessa fase da vida, algo que lamenta até hoje. Para ela, as inseguranças da juventude marcaram o comportamento do sertanejo por muitos anos.

Agora, segundo a esposa de Leonardo, Zé Felipe está aprendendo a lidar com essa questão. Após a separação e a vida independente, o cantor tem conseguido dormir sozinho e superar o medo. “ Foi casado, mas agora está morando sozinho. Eu acho que ele está vencendo esse desafio ”, avaliou.

