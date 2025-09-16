Reprodução/Instagram Virginia Fonseca, Poliana, Leonardo e Zé Felipe

Poliana Rocha contou nesta terça-feira (16) que Zé Felipe escondeu um segredo durante o início do namoro com Virginia Fonseca. A revelação foi feita em entrevista ao programa Sensacional , da RedeTV!, onde a influenciadora abriu o jogo sobre o medo do filho de dormir sozinho.

A esposa de Leonardo relatou que o sertanejo convivia desde a adolescência com receio de lendas populares, como a “ loira do banheiro ”. Por causa disso, mantinha o hábito de buscar companhia durante a noite, chegando a dormir no quarto dos pais para não ficar sozinho.

Segundo Poliana, esse comportamento era tão marcante que o artista chegou a pedir que ela guardasse o segredo. O pedido ocorreu quando ele já estava em relacionamento com Virginia, temendo que a namorada descobrisse a situação.

A influenciadora explicou que, quando Leonardo estava fora, Zé Felipe dormia na cama com ela. Quando o cantor estava presente, o filho colocava um colchão no quarto do casal para não passar a noite em outro cômodo.

“ Um dia ele estava já namorando com a Virginia e pegou e colocou o colchão lá do lado. Porque quando o pai estava ele colocava o colchão no chão. Aí ele falou assim ‘mãe, eu vou falar com minha namorada e você fala com ela, mas não fala que eu estou dormindo aqui não’. Aí ele namorando, conversando com a namorada e com o colchão lá do lado ”, disse Poliana.

Ela afirmou ainda que os medos começaram na adolescência, possivelmente por brincadeiras de amigos.

“ Eu não sei se ele já viu, mas na época de adolescência eu acho que os amiguinhos brincavam com a loira do banheiro. E ele ficou com isso ”, relatou.

Durante a entrevista, Poliana também comentou que o filho chegou a abandonar os estudos nessa fase da vida, algo que lamenta até hoje. Para ela, as inseguranças da juventude marcaram o comportamento do sertanejo por muitos anos.

Agora, segundo a esposa de Leonardo, Zé Felipe está aprendendo a lidar com essa questão. Após a separação e a vida independente, o cantor tem conseguido dormir sozinho e superar o medo. “ Foi casado, mas agora está morando sozinho. Eu acho que ele está vencendo esse desafio ”, avaliou.