Virginia e Zé Felipe

Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, vieram a público negar que o rompimento do relacionamento foi uma estratégia de marketing para um possível lançamento musical ou comercial. Na manhã desta quarta-feira (28), eles ainda disseram que quiseram encerrar o casamento antes de "brigas" que fariam "um odiar o outro".



"Bom dia. Estamos aqui depois do encerramento do nosso ciclo como casal, mas continuamos como amigos. Não é marketing, Zé não vai lançar música e eu não vou lançar produto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra", começou a apresentadora do SBT.





Segundo o ex-casal, eles optaram pela separação para evitar brigas e desentendimentos que poderiam ocorrer caso continuassem juntos. "A gente só quis acabar da melhor forma", disse Zé. "Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro", pontuou Virginia.

"Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. Construímos uma família, 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", completou o filho de Leonardo e Poliana.

"No português mais claro: só não estamos beijando e [praticando sexo]. De resto, amizade continua, parceria continua, carinho continua, tudo continua", brincou Virginia.





Sem brigas

Pelos cinco anos que passaram juntos e pelos três filhos que tiveram, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Virginia e Zé Felipe frisaram que não protagonizaram brigas e desavenças. Ao contrário, o ex-casal quer manter a amizade em prol aos herdeiros.

"Não esperem briga, confusão. Não esperem a gente chegando em casa, loucos com as roupas, um saindo da casa", antecipou Virginia. "Não tem inimigo aqui, até porque tudo que a gente construiu foi juntos", prosseguiu Zé.

"Vamos continuar uma família, pelo bem dos nossos filhos e por tudo que a gente construiu, viveu, foi tudo muito especial", disse a empresária. "Todo final de ciclo é difícil, ontem a gente chorou a noite toda", destacou o irmão de João Guilherme. "Mas é a escolha que a gente tomou, Deus abençoe nossa união, que vai continuar para o resto da vida, e dê sabedoria", finalizou a loira.

Assista:

