Durante o Sabadou com Virginia, no SBT, Virginia Fonseca confirmou uma suspeita que circulava entre seus seguidores: ela estava de ressaca durante uma live realizada no dia 20 de julho. A influenciadora revelou que havia comparecido à festa de aniversário do jogador Vini Jr., realizada no Rio de Janeiro, e que saiu do evento apenas às 7h da manhã, indo direto para a transmissão.
A revelação aconteceu durante o quadro Verdade ou Desafio, com a presença do cantor Dudu Nobre. Ao ser questionada sobre a última vez que havia ficado de ressaca, Virginia Fonseca tentou despistar, mas cedeu à insistência da plateia. “Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vini”, declarou, arrancando aplausos e risos dos convidados no estúdio.
Saiu do evento de manhã
Dudu Nobre ainda perguntou sobre a live realizada no dia seguinte ao evento. “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, explicou a apresentadora.