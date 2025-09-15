Instagram/Reprodução/@virginia Virginia parabeniza Lucas Guedez

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para parabenizar o amigo Lucas Guedez pelo aniversário.

Apesar da homenagem pública, a ausência da influenciadora no culto realizado neste domingo (14), em comemoração antecipada ao aniversário, chamou atenção e gerou comentários entre os internautas.

O evento, realizado em São Paulo, reuniu nomes de destaque como Sasha Meneghel e Bruna Marquezine. Já Virginia, que estava na mesma cidade, não compareceu e publicou que encerraria o dia cedo, afirmando que iria dormir às 20h17.

A justificativa não convenceu parte do público, que levantou hipóteses sobre os reais motivos de sua ausência.

Entre as hipóteses levantadas pelos internautas, a ausência de Virginia teria relação com um possível desconforto em encontrar Bruna Marquezine.

Outros sugeriram que Virginia teria se incomodado com o discurso de Lucas Guedez, que disse ter convidado apenas “pouquíssimos amigos muito próximos”, mas contou com a presença de pessoas fora do círculo diário, como Bruna.

Até mesmo diferenças religiosas, já que Lucas é evangélico e Virginia católica, foram levantadas como possível explicação para a ausência dela.

A amizade entre Virginia e Lucas sempre foi marcada pela proximidade. Além da parceria na apresentação de um programa, os dois costumam dividir momentos pessoais e profissionais, o que fez com que a falta dela no evento fosse ainda mais comentada.