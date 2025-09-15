Reprodução/Instagram Viúva de Leandro diz que quase não conhece Virgínia Fonseca

Andrea Mota, viúva do cantor Leandro — que integrou a dupla com Leonardo — abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre sua relação com a família do ex-parceiro de palco e o motivo de não comparecer às festas promovidas pelo irmão de Leandro e sua esposa, Poliana Rocha.

Segundo Andrea, os eventos são intimistas e reservados apenas para os amigos mais próximos do casal. Ela revelou que teve contato com Virginia Fonseca apenas uma vez, durante o período em que esteve casada com Zé Felipe.

“Eu não participo porque não fui convidada. Eu mal conheço a Virgínia, fui apresentada a ela uma vez. São festas da Poliana e do Leonardo, super intimistas, para poucos convidados. Estão presentes apenas aqueles que são realmente próximos”, explicou a empresária.

Apesar de sua ausência em ocasiões sociais, Andrea fez questão de destacar o carinho que mantém pela família.

“Amo a Poliana, Leonardo, Zé Felipe, torço sempre por ele. Muita luz para eles. Falo sempre com a Poliana, Leonardo às vezes também. Vou aos shows… então é isso”, acrescentou.

A perda de Leandro e a saudade de Leonardo

Leandro faleceu em 1998, aos 36 anos, vítima de um câncer raro no pulmão, deixando Andrea e os filhos do casal. Na época, ele ainda fazia dupla com Leonardo, que seguiu carreira solo após a morte do irmão.

Em entrevistas recentes, Leonardo refletiu sobre a ausência do irmão e expressou a profundidade de sua saudade.

“Eu voltaria até aos meus 10 anos, quando morávamos em uma casa muito simples. Dormíamos juntos na mesma cama. Eu daria tudo para ter mais tempo com ele” , afirmou.

O cantor ainda reforçou que nenhum patrimônio ou riqueza atual substitui a presença do irmão.

“Tudo aqui é passageiro. Vale muito mais poder tê-lo de volta e viver mais anos juntos do que qualquer coisa material. Se pudesse, voltaria para a roça agora mesmo para estar com ele” , concluiu.