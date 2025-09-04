Reprodução/Instagram/@virginia Virginia Fonseca compartilha rotina após flagra com Vini Jr.

Virginia Fonseca voltou a se manifestar nas redes sociais e abriu os bastidores de sua viagem à Espanha com amigos. A influenciadora, que recentemente foi vista ao lado de Vini Jr., apontado como seu possível novo affair, comentou sobre a agenda intensa de passeios que tem enfrentado.





“Chegamos em casa, agora é tomar um banho e arrumar para sair de novo. Ô meu Deus do céu, tô com sono”, desabafou Virginia nos Stories do Instagram.

Ela ainda adiantou que precisará de uma pausa ao retornar ao Brasil: “Na hora que eu chegar, vou precisar de pelo menos dois dias para me recuperar. Não estou dormindo, pô”.

O relato da influenciadora surge no mesmo dia em que ela e o jogador do Real Madrid foram flagrados deixando um iate em Marbella. Alguns fãs registraram o momento em que o casal desembarcava do barco, reforçando os rumores sobre o envolvimento entre os dois.

Apesar das especulações, Virginia tem compartilhado principalmente fotos e vídeos com amigos durante a viagem. Entre os passeios, ela visitou o estádio Santiago Bernabéu, casa do clube espanhol onde Vini Jr. atua.

Os rumores sobre um possível romance entre a influenciadora e