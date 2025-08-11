Reprodução Instagram @virginia e @zefelipe Virginia e Zé Felipe com os filhos: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice

Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais no último domingo (10) para se pronunciar sobre uma polêmica com a ex-mulher, a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca, de quem se separou em maio deste ano.



Fãs notaram que o filho de Leonardo não repostou uma homenagem publicada pela empresária no Instagram. Na ocasião, a loira resgatou um registro de Zé ao lado dos três filhos e escreveu uma mensagem na qual o felicitava pelo Dia dos Pais.





Após a repercussão do caso, o cantor e compositor veio a público se explicar e justificar o motivo de não ter repostado as homenagens. "Pessoal, estou bloqueado no direct e por isso não consegui repostar os Stories hoje, mas agradeço cada um pelo carinho. Amo vocês", disse.

O que dizia a mensagem de Virginia?

"Um feliz Dia dos Pais para o papai das Marias e do José! Feliz dia, Zé, que Deus abençoe sua vida sempre e lhe dê muitos e muitos anos de vida para viver todos os momentos com nossos filhos", escreveu a apresentadora do SBT para o ex-marido.

Relembre

Em 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram publicamente o fim do relacionamento. O motivo da separação não foi especificado, mas ambos negaram que tenha havido desentendimentos ou que o término fosse parte de uma ação de marketing, descartando inclusive a possibilidade de uma estratégia temporária.

Eles afirmaram que continuariam amigos e manteriam uma convivência respeitosa, sobretudo por causa dos três filhos que têm. Juntos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", disseram na ocasião.