Reprodução Instagram @Virginia Virginia e Zé Felipe com os filhos: Maria Flor, José Leonardo e Maria Alice

José Leonardo, o filho caçula da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou 11 meses de vida na última quarta-feira (13). Separados desde maio deste ano, os famosos se reuniram para celebrar mais um mês de vida do herdeiro.







"11 meses do nosso príncipe! O último mesversário… passou voando. Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que o mundo pode oferecer! Sua família te ama demais! Vem com tudo 1 aninho!", escreveu Virginia na publicação.





O evento aconteceria no dia 8, mas precisou ser remarcado para a última quarta-feira (13). Isso porque a influenciadora estava resolvendo algumas coisas após a viagem que fez em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no sudeste da Península Arábica, na costa do Golfo Pérsico.

“O aniversário dele foi dia 8, só que dia 8 a gente não conseguiu fazer nada, estava na correria, voltando de Dubai. Depois tiveram outros compromissos e conseguimos fazer hoje”, explicou a loira, que soma 52 milhões de seguidores no Instagram.

Segundo Virginia, ela até pensou em adiar a festa, em virtude de Poliana Rocha. "Quase a gente não consegue porque o olho da Poli deu um probleminha, deu infecção. Eu ia desmarcar, mas ela disse: ‘Não, eu consigo ir hoje’. Então mantivemos a data. No último do aniversário vai rolar”, continuou.

Na ocasião, a apresentadora do SBT surgia ao lado de Zé Felipe. Há boatos de que o ex-casal esteja enfrentando um período de desentendimentos e polêmicas por conta da divisão dos bens que tiveram durante o matrimônio, algo que não foi confirmado por nenhuma das partes. O divórcio ocorre sob sigilo.

Relembre

Em 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram publicamente o fim do relacionamento. O motivo da separação não foi especificado, mas ambos negaram que tenha havido desentendimentos ou que o término fosse parte de uma ação de marketing, descartando inclusive a possibilidade de uma estratégia temporária.

Eles afirmaram que continuariam amigos e manteriam uma convivência respeitosa, sobretudo por causa dos três filhos que têm. Juntos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.