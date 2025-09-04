Reprodução Instagram @zefelipe Zé Felipe

As especulações de que Virginia e Vini Jr. estão vivendo um romance aumentaram depois deles serem vistos juntos em um iate na Espanha. Em meio ao suposto affair, o ex-marido da apresentadora, o cantor Zé Felipe, fez uma publicação na web.

A postagem, veiculada no Instagram, onde ele soma mais de 31 milhões de seguidores, foi apontada como uma indireta, segundo internautas. Na ocasião, o filho de Leonardo compartilhou um trecho de "Se Eu Não Tivesse Ido", faixa presente no novo álbum dele.





A música aposta em uma melodia melancólica e tem versos que falam sobre amor e saudade. "E nada é mais difícil que viver sem ti/ Sofrendo pela espera de te ver voltar", diz um dos trechos. "O frio do meu corpo pergunta por ti/ E não sei onde estás/ Se não tivesse ido/ Eu era tão feliz", fala outra parte.

Entenda

Virginia decidiu fazer uma viagem internacional pela Europa com alguns amigos na última segunda-feira (1º). Na quarta-feira (3), registros divulgados em plataformas de interação virtual mostraram que a influenciadora estava na Espanha, no mesmo iate que o jogador do Real Madrid Vini Jr.

Antes disso, a web já especulava um suposto envolvimento entre os famosos. Isso porque Virginia confirmou que foi para uma festa promovida pelo jogador. Nesta ocasião, ela já estava separada de Zé Felipe, com quem teve três filhos.

Divórcio

Em maio, após meses de rumores sobre uma possível crise no relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram publicamente o fim do casamento. Embora não tenham revelado os motivos da separação, o ex-casal fez questão de reforçar que a decisão não teve nenhuma ligação com estratégias de marketing, tampouco envolveu conflitos entre eles.

Em um comunicado conjunto, ambos ressaltaram que a amizade permanece intacta — especialmente em razão da responsabilidade que continuam compartilhando como pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos da união que construíram ao longo dos anos.