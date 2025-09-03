Reprodução/Instagram/@allansouzalima Allan Souza Lima desabafa sobre falta de privacidade

Allan Souza Lima , integrante da Dança dos Famosos, recorreu às redes sociais na última segunda-feira (1º) para comentar os boatos sobre um suposto relacionamento com a cantora Wanessa Camargo. Durante o bate-papo, o ator refletiu sobre a falta de privacidade enfrentada por pessoas públicas.

"Estou há mais de 20 anos nessa vida. Já vi de tudo - ou quase tudo - e já passei por algumas situações também. Acho que existe uma diferença entre falta de privacidade e invasão de privacidade" , disse.





Ele, então, lamenta sobre a exposição indevida que enfrenta diariamente, mas reconhece que isso faz parte da vida pública.

"Nós, artistas que trabalhamos com o palco, vivemos constantemente em meio à falta de privacidade e precisamos saber lidar com isso", frisou Allan Souza Lima, que viu seu nome estampado em manchetes e páginas de fofoca.

Por fim, o ator enfatiza que é crucial pôr um fim na falta de privacidade. No entanto, ressalta que isso tem um preço muito alto e, às vezes, prefere manter o silêncio sobre certos assuntos.

"Mas a invasão cabe a nós decidirmos se aceitamos ou não. Eu sempre tento manter essa linha tênue. É muito legal ser reconhecido na rua, receber o carinho das pessoas, admirarem seu trabalho... Mas também tem um preço muito alto, e às vezes prefiro manter o meu silêncio" , enfatizou o artista.

Wanessa Camargo fala sobre Allan Souza Lima

Na semana passada, Wanessa Camargo publicou um vídeo comentando os últimos acontecimentos envolvendo seu nome - entre eles, a briga entre Dado Dolabella e Luan Pereira, além dos rumores sobre um possível envolvimento com Allan Souza Lima.

"Estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve tudo de forma muito privada entre nós" , revelou a cantora.

"Não houve nenhum dedo encostado em mim. Não estou aqui para defender ou passar pano para o passado de ninguém. Estou falando de uma situação que acabei de viver" , enfatizou Wanessa.

Wanessa esclarece os rumores sobre Allan Souza Lima e fala sobre outros colegas da Dança dos Famosos que a ajudaram após a briga com Dado Dolabella.

"Allan Souza Lima, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outras pessoas, me deu apoio quando percebeu que eu estava muito abalada. Junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, eles me levaram até o hotel e me ofereceram suporte emocional. Foi apenas isso" , concluiu.