Lívia Andrade, de 42 anos, dividiu opiniões no último domingo (31), quando começou a brincar no "Domingão com Huck" sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo, Dado Dolabella e Luan Pereira.

Assista:

Gente? Livia Andrade pesa o clima durante notas de Allan Souza no palco do #Domingão. "Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan…" pic.twitter.com/v0JXaaF8Nu— Brenno (@brenno__moura) August 31, 2025





"Falando em pegar no pescoço, você se livrou de uma Allan", declarou a apresentadora. Espectadores interpretaram a fala como uma referência aos boatos de que Allan Souza Lima tivesse engatado um affair com Wanessa, algo já negado pela filha de Zezé.





Em seguida, a ex-contratada do SBT começou a rir. Luciano Huck permaneceu sério durante a situação e ainda definiu a atitude da comunicadora como "fofoca", relembrando do "Fofocalizando", programa em que ela trabalhava na época em que estava na emissora das Abravanel.

"Ah, a fofoca? A pessoa sai do 'Fofocalizando', mas o 'Fofocalizando' não sai dela", rebateu o marido de Angelica. O caso envolvendo Dado Dolabella ainda foi referenciado por Luan Pereira, que teria sido empurrado pelo ator, e por Fernanda Paes Leme, eliminada da competição.

Na web, alguns internautas se divertiram com o momento, enquanto outros desaprovaram. "Eu confesso que ri, a Lívia não tem medo de fazer piada, seja lá qual for o assunto", disse uma. "Achei desnecessário, esse assunto foi delicado para Wanessa e Luan", pontuou outra.

Relembre

Em uma confraternização com os participantes do "Dança dos Famosos" no fim de agosto, Wanessa Camargo e Luan Pereira estavam dançando juntos. Eles foram surpreendidos por Dado Dolabella.

O ator não gostou de ver a então companheira com o sertanejo, segundo Luan. O cantor teria sido empurrado, chegou a tropeçar e caiu em uma lixeira. A filha de Zezé Di Camargo negou ter sido vítima de agressão.