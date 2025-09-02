Reprodução Instagram @ticipinheiro César Tralli e Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro, de 49 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (1) para se pronunciar sobre a escalação do marido, o jornalista César Tralli, no "Jornal Nacional", o principal jornalístico da Rede Globo.



Ele foi contratado para substituir William Bonner a partir de novembro deste ano, dividindo o comando do programa com Renata Vasconcellos. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9,8 milhões de seguidores, Tici parabenizou Tralli.





"Hoje meu coração transborda de orgulho e alegria ao ver você alcançar o ápice da sua carreira. Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina", começou.

"Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável. Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão", acrescentou.

Em seguida, a contratada da Record TV aproveitou para elogiar não apenas a postura profissional do marido, como também a pessoa que ele é, como companheiro e como pai.

"Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, para nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado. Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo", concluiu.

Saiba mais

A saída de Bonner vinha sendo planejada pelo jornalista há cinco anos. César Tralli assume a apresentação do "Jornal Nacional", enquanto Cristiana Souza Cruz será a próxima editora-chefe do jornalístico. Tiago Scheuer se responsabiliza pela função de âncora do "Hora Um" e Roberto Kovalick ficará com a apresentação do "Jornal Hoje".