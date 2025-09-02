Instagram Apresentador é demitido da TV Arapuan e revela motivo: "Bolsonaro"









O apresentador Nilvan Ferreira se pronunciou nesta segunda-feira (1º) após ser demitido da TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba, com sede na capital, João Pessoa. Em vídeo publicado nas redes sociais, o comunicador afirmou que a saída ocorreu por causa de sua relação com Jair Bolsonaro (PL), e admitiu ser um crítico do presidente Lula (PT).

Nilvan alegou perseguição política e disse que não vai se calar diante da situação.

“Primeiro dizer que eu estou bem, estou tranquilo, estou em paz, minha família está em paz, está tranquila e dizer que não me calarão, não me calarão. Eu não exerço minha profissão sem ter a liberdade de dar minhas opiniões e o fato de estar numa lista de contatos que trocava mensagens com Bolsonaro não é motivo para ninguém ser demitido, para ninguém ser afastado” , declarou.

O comunicador relatou ainda que recebeu ordens para retirar conteúdos de redes sociais ligados ao período em que atuava na emissora. Segundo ele, a exigência confirma uma tentativa de silenciamento.





Ex-apresentador anuncia pré-candidatura e critica governo Lula

Nilvan confirmou que será pré-candidato a deputado estadual em 2026. Ele disse que a decisão já está tomada e que vai representar os 223 municípios da Paraíba.

“O meu papel em 2026 já tá definido. Eu vou disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba, um mandato de deputado estadual, para representar a Paraíba inteira”, afirmou.

Durante o vídeo, Nilvan destacou que a direita enfrenta dificuldades após a prisão domiciliar de Bolsonaro.

“ A direita brasileira passa um momento de muita dificuldade com o nosso grande líder Bolsonaro preso em casa, líderes de direita sendo perseguidos em todo o Brasil e é preciso que nós tenhamos nos parlamentos estaduais também homens e mulheres comprometidas com bandeiras ”, disse.

Ele também fez críticas diretas ao atual governo. Segundo Nilvan, “a direita tem que assumir o poder porque o Lula rouba ”.

O ex-apresentador afirmou que vai manter voz ativa nos debates políticos.

“ Agora fora da TV, eu vou cuidar da minha caminhada rumo à Assembleia Legislativa da Paraíba. Vou ajudar a organizar a direita em todos os municípios desse estado, como fiz em 2022, e vou continuar com a minha voz firme e corajosa, dando opiniões sobre os assuntos que poucos têm coragem de falar ”, destacou.

Nilvan lembrou que obteve mais de 400 mil votos na disputa pelo governo da Paraíba em 2022 e disse que a experiência foi uma motivação para pleitear um cargo em 2026.

O comunicador encerrou o discurso pedindo apoio.

“ Então, venha conosco. Essa é o chamamento que nós estamos fazendo para que os paraibanos e paraibanas possam, acima de tudo, conquistar uma cadeira que vai contribuir muito com os grandes e bons debates que interessam a Paraíba na Assembleia Legislativa ”, concluiu.



