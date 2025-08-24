Reprodução Instagram @dadodolabella Dado Dolabella

Dado Dolabella, de 45 anos, usou as redes sociais no último sábado (23) para se pronunciar outra vez sobre a polêmica com Luan Pereira e Wanessa Camargo. O ator aproveitou a ocasião para responder às versões contadas pelos participantes do "Dança dos Famosos".



A princípio, Dado negou qualquer tipo de violência ou agressão, mesmo Luan tendo vindo a público afirmar que foi empurrado por ele. Já Wanessa, que tinha se referido ao famoso como "ex", também foi rebatida. Isso porque, segundo Dolabella, ele e a filha de Zezé Di Camargo estavam juntos e iriam dormir no mesmo hotel, na quinta-feira (21), quando tudo ocorreu.





"Então, gente, já que todo mundo se pronunciou, deu a sua versão da história, sob o seu ponto de vista, eu preciso dar o meu. Em primeiro lugar, eu e a Wanessa, a gente estava junto, sim. A gente inclusive tinha combinado de dormir junto no hotel que ela estava depois da festa porque ela ia passar a última noite dela aqui no Rio, porque ela ia passar uma semana em São Paulo com os filhos", começou.

"E foi isso que eu fiz, cheguei no final da festa para encontrar com a Wanessa para a gente ir para o hotel, e quando eu estava conversando com ela, estava a Nicole Bahls, o pessoal da produção ali, estava tudo certo, e de repente, do nada, entrou um cara na minha frente que eu nunca vi na minha vida, não sabia quem era, entrou na minha frente, e desceu a Wanessa assim no chão como se fosse dar um beijo nela", acrescentou.

Em seguida, Dado Dolabella declarou ter agido para afastar o então desconhecido de Wanessa. Depois disso, segundo ele, o rapaz teria caído. "Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Na mesma hora eu puxei o cara para trás para afastar da minha namorada e ele tropeçou em alguma coisa e caiu", relatou.

"E aí a Wanessa já veio falando: 'calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança'. Eu estava achando que era um desconhecido, que era alguém que estava chegando nela, para dar um beijo nela", narrou.

Pedido de perdão



Dado garante ter se desculpado pelo caso na mesma hora, assim que descobriu que o rapaz dançando com Wanessa era Luan. "Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas ali pessoalmente tanto para a Wanessa quanto para ele e peço desculpas aqui novamente", alegou.

"Foi um mal-entendido. Espero que isso morra aqui porque não houve agressão, não teve violência, não teve nada disso, e desejo todo sucesso do mundo para a Wanessa, para o Luan, para você que está assistindo esse vídeo e muita paz, gente. Muita paz e muito amor. É isso", concluiu.