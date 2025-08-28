Reprodução Instagram @wanessa Wanessa Camargo

Wanessa Camargo, de 42 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (27) para comentar as últimas polêmicas nas quais esteve envolvida. A primeira foi o boato de uma suposta agressão vinda de Dado Dolabella contra ela, algo negado por ambos. A segunda é sobre as especulações de um affair com Allan Souza Lima, colega dela no "Dança dos Famosos".



"Primeiro: sim, eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve algo muito privado entre nós. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque ainda tínhamos muitas dúvidas, estávamos tentando fazer funcionar. Se desse certo, viríamos a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos", começou.





"Segundo ponto: e eu falo com toda clareza disso, não houve nenhum dedo encostado em mim", prosseguiu, enfatizando que não foi agredida por Dado na ocasião em que ele e Luan Pereira tiveram uma briga; o sertanejo garante que foi empurrado pelo ator.

Em seguida, ela aproveitou o pronunciamento para afastar os boatos de que estava engatando um romance com Allan Souza Lima. Segundo Camargo, o ator apenas a auxiliou a retornar ao hotel depois do episódio com Dado.

"Terceiro ponto: envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", acrescentou.

Quer focar no trabalho

Por fim, Wanessa abriu o jogo e contou aos espectadores que não pretende mais fazer comentários sobre estas polêmicas. Pelo contrário, ela quer focar nos compromissos profissionais, seja a competição de dança da Globo, seja as responsabilidades como cantora na indústria fonográfica.

"A partir de agora, eu precisava fazer isso para encerrar esse ciclo, não falar mais sobre o assunto e seguir em frente com muito trabalho. Meu melhor, minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muitas novidades, o DVD… É isso que quero focar, gente", concluiu.