Reprodução/Instagram/@ale_jodar Quem é Isabella Lubrano, mulher de Alessandro Jodar

O jornalista Alessandro Jodar, de 32 anos, que apresenta os blocos esportivos do "Hora 1" e do "Bom Dia São Paulo", revelou ao vivo nesta terça-feira (2) que será pai de uma menina. A herdeira receberá o nome de Alice, informação compartilhada durante o telejornal matinal da TV Globo.

A novidade foi celebrada no estúdio por Tiago Scheuer, que substitui Sabina Simonato nas férias. No dia anterior, o anúncio da gravidez já havia sido feito no "Mais Você", quando Ana Maria Braga chamou o colega para compartilhar a boa notícia antes mesmo de falar de esporte.





Quem é Isabella Lubrano

Esposa de Jodar desde fevereiro deste ano, Isabella Lubrano, de 36 anos, é jornalista e também bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Ao longo da carreira, conciliou os dois cursos: formou-se em Direito em 2012 e em Jornalismo em 2013, pela Faculdade Cásper Líbero — mesma instituição em que Alessandro concluiu sua graduação em 2011.

Além da atuação profissional, Isabella é conhecida na internet pelo projeto literário Ler Antes de Morrer, criado em 2014. O canal no YouTube reúne mais de 700 mil inscritos e ganhou destaque pela produção de resenhas e análises de clássicos da literatura. Entre seus autores preferidos estão Gabriel García Márquez e Jane Austen, além da saga Harry Potter, que marcou sua formação como leitora.

O casamento em Mairiporã

O casal oficializou a união em fevereiro de 2025, em uma cerimônia realizada em uma fazenda em Mairiporã, no interior de São Paulo. O evento reuniu amigos próximos e colegas de redação da TV Globo, como Marcelo Pereira, Karine Alves e o próprio Tiago Scheuer.