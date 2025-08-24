Reprodução Instagram @luanpereiracantor Luan Pereira

Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais para contar aos fãs que teria sido bloqueado por Dado Dolabella, de 44. Os famosos protagonizaram uma briga na última quinta-feira (21) e a polêmica foi continuada nas plataformas de interação virtual durante este fim de semana.

Após ter vindo a público dizer que foi empurrado por Dolabella, declarando ainda que chegou a cair, Luan voltou à web para expor o suposto bloqueio. Segundo ele, o ator fez isso para que o cantor não visse o pronunciamento "sem sentido" dele.





"Agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele", começou. "Assunto encerrado", cravou em sequência. As declarações foram feitas no Instagram, rede na qual ele acumula mais de 10 milhões de seguidores. Luan já tinha se referido a Dado como "agressor de mulher" em postagens anteriores.

O que cada um disse?

Wanessa Camargo se pronunciou na sexta-feira (22). Ela negou ter sido agredida por Dado Dolabella, a quem classificou como ex, porém confirmou a briga do ator com Luan Pereira, colega dela no "Dança dos Famosos".

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", disse a filha de Zezé Di Camargo.

Já Luan Pereira veio a público no sábado (23). O artista narrou ter sido empurrado enquanto dançava com Wanessa. "Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz... Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: 'gente, o que aconteceu?' Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: 'é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher'.", relatou o músico.

Após a repercussão do caso, Dado respondeu Wanessa e Luan. O ator afirmou que estava envolvido com Wanessa e que os dois iriam dormir juntos naquela quinta-feira (21), porém alegou que tudo foi um "mal-entendido", negando agressões e assegurando que pediu desculpas aos envolvidos.

"Em primeiro lugar, eu e a Wanessa, a gente estava junto, sim", pontuou. "Eu achei que o cara fosse dar um beijo nela. Na mesma hora eu puxei o cara para trás para afastar da minha namorada e ele tropeçou em alguma coisa e caiu. E aí a Wanessa já veio falando: 'calma, calma, ele trabalha comigo. É o Luan Pereira, ele é cantor, ele trabalha comigo no Dança'. Eu estava achando que era um desconhecido, que era alguém que estava chegando nela, para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas ali pessoalmente tanto para a Wanessa quanto para ele e peço desculpas aqui novamente", acrescentou.