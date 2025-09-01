Reprodução Instagram @Virginia Virginia faz viagem com amigos

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais no último domingo (31) para anunciar aos fãs que estava deixando o Brasil temporariamente. Solteira, a apresentadora do SBT fará uma viagem internacional com amigos.

Reprodução Instagram @Virginia Assessor, maquiador e influenciadores estão entre os convidados da viagem de Virginia





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52 milhões de seguidores, ela compartilhou alguns cliques ao lado dos colegas. O que chamou a atenção dos internautas foram as malas.





Isso porque cada um estava com uma bagagem estampada com o próprio rosto. "Play na eurotrip das bonecas! Encontre um erro, bora e que Deus nos acompanhe", escreveu a loira.

Virginia escolheu fazer a expedição internacional ao lado do assessor Hebert, e dos amigos Lucas Guedez e Rafa Uccmann. O maquiador Nikolas Miguel e a amiga Duda Freire também foram convidados pela ex-nora de Leonardo.

A viagem da influenciadora ocorre três meses após o rompimento do casamento com Zé Felipe. Desde que anunciou a separação, tanto ela quanto ele foram alvo de rumores de affair com outros famosos.

Enquanto especulações apontam que Zé teria engatado um romance com Ana Castela, há também rumores de que Virginia e Vini Jr. teriam se relacionado. Nenhum dos boatos foi confirmado pelas celebridades.

Relembre

Em maio, após meses de especulações de uma suposta crise, Virginia e Zé Felipe vieram a público anunciar que estavam colocando um fim no casamento deles.

O ex-casal não revelou a razão da separação, mas fez questão de negar que se tratasse de uma ação de marketing ou que houvesse qualquer desentendimento entre eles.

Em uma declaração conjunta, destacaram que a amizade entre os dois permanece, especialmente por conta da responsabilidade compartilhada na criação dos três filhos que tiveram ao longo do casamento: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.