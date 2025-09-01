Virginia faz viagem com amigos
Reprodução Instagram @Virginia
Virginia faz viagem com amigos

Virginia Fonseca,  de 26 anos, usou as redes sociais no último domingo (31) para anunciar aos fãs que estava deixando o Brasil temporariamente. Solteira, a apresentadora do SBT fará uma viagem internacional com amigos.

Assessor, maquiador e influenciadores estão entre os convidados da viagem de Virginia
Reprodução Instagram @Virginia
Assessor, maquiador e influenciadores estão entre os convidados da viagem de Virginia


Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52 milhões de seguidores, ela compartilhou alguns cliques ao lado dos colegas. O que chamou a atenção dos internautas foram as malas.


Isso porque cada um estava com uma bagagem estampada com o próprio rosto. "Play na eurotrip das bonecas! Encontre um erro, bora e que Deus nos acompanhe", escreveu a loira.

Virginia  escolheu fazer a expedição internacional ao lado do assessor  Hebert, e dos amigos  Lucas GuedezRafa Uccmann. O maquiador  Nikolas Miguel  e a amiga  Duda Freire também foram convidados pela ex-nora de Leonardo.

A viagem da influenciadora ocorre três meses após o rompimento do casamento com Zé Felipe. Desde que anunciou a separação, tanto ela quanto ele foram alvo de rumores de affair com outros famosos.

Enquanto especulações apontam que  Zé teria engatado um romance com Ana Castela, há também rumores de que  Virginia e Vini Jr. teriam se relacionado. Nenhum dos boatos foi confirmado pelas celebridades. 

Relembre

Em maio, após meses de especulações de uma suposta crise,  Virginia e Zé Felipe vieram a público anunciar que estavam colocando um fim no casamento deles.

O ex-casal não revelou a razão da separação, mas fez questão de negar que se tratasse de uma ação de marketing ou que houvesse qualquer desentendimento entre eles.

Em uma declaração conjunta, destacaram que a amizade entre os dois permanece, especialmente por conta da responsabilidade compartilhada na criação dos três filhos que tiveram ao longo do casamento: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-01/virginia-faz-viagem-com-amigos-e-viraliza-por-conta-das-bagagens.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!