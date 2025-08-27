Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Virgínia Fonseca não se decepcionou com a Festa do Peão de Barretos. asa influeciadora correu para as redes sociais para compartilhar fotos em que aparece curtindo o evento.



Para a ocasião, ela apostou em um look para lá de ousado: um top com moni saia preta, que ornou com chapéu e bolsa também preta.

"Primeira vez em Barretos e sem comentários pra esse evento!!!! Voltarei mais vezes 🥰❤️‍🔥", dizia a legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram: "Uma beleza surreal 😍😍", afirmou um deles. "Maravilhosaaaa 😮‍💨", postou uma outra. "Belíssima ❤️🙌", escreveu uma terceira.











