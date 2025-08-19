Gustavo Mioto e Ana Castela
Gustavo Mioto e Ana Castela

Gustavo Mioto, de 28 anos, surpreendeu os internautas nesta terça-feira (19). Parte da web notou que o cantor e compositor tomou uma atitude após o  boato de que Ana Castela, ex-namorada dele, teria engatado um affair com o recém-solteiro Zé Felipe.

Mioto deixou de seguir a ex-companheira nas redes sociais. A "boiadeira", apelido pelo qual é chamada pela base de fãs, não retribuiu o unfollow. Pelo contrário, a jovem continua seguindo o  ex-namorado, com quem teve um namoro de idas e vindas.


Na última segunda-feira (18), Ana Castela foi vista no jatinho de Zé Felipe. Ela e o cantor saíram de Londrina, com destino a Buritama (SP). Lá, ela fez um show, que contou ainda com uma participação especial do ex-marido de Virginia Fonseca.

Entenda

No fim de junho, Ana e viraram rumores de especulações de affair. Na ocasião, eles apareceram juntos em Orlando. Por meio dos stories, a musicista negou qualquer tipo de envolvimento amoroso com o filho de Leonardo.

Zé Felipe, por sua vez, também descartou um romance com a jovem. No entanto, as aproximações entre eles, bem como as outras aparições públicas, levantaram novamente as especulações de que eles estejam se relacionando amorosamente, algo negado por ambos.

Relembre

O relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim pela terceira vez em dezembro de 2024. Antes disso, eles já tinham tentado vivenciar um relacionamento sério em outras duas ocasiões, mas acabavam rompendo.

Virginia e Zé Felipe usaram as redes socais em maio deste ano para anunciar o  divórcio. Eles são pais de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos. Na ocasião, eles negaram discussões ou que o término fosse motivado por uma estratégia de marketing.

