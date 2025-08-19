Reprodução Instagram Gustavo Mioto e Ana Castela

Gustavo Mioto, de 28 anos, surpreendeu os internautas nesta terça-feira (19). Parte da web notou que o cantor e compositor tomou uma atitude após o boato de que Ana Castela, ex-namorada dele, teria engatado um affair com o recém-solteiro Zé Felipe.



Mioto deixou de seguir a ex-companheira nas redes sociais. A "boiadeira", apelido pelo qual é chamada pela base de fãs, não retribuiu o unfollow. Pelo contrário, a jovem continua seguindo o ex-namorado, com quem teve um namoro de idas e vindas.





Na última segunda-feira (18), Ana Castela foi vista no jatinho de Zé Felipe. Ela e o cantor saíram de Londrina, com destino a Buritama (SP). Lá, ela fez um show, que contou ainda com uma participação especial do ex-marido de Virginia Fonseca.

Entenda

No fim de junho, Ana e Zé viraram rumores de especulações de affair. Na ocasião, eles apareceram juntos em Orlando. Por meio dos stories, a musicista negou qualquer tipo de envolvimento amoroso com o filho de Leonardo.

Zé Felipe, por sua vez, também descartou um romance com a jovem. No entanto, as aproximações entre eles, bem como as outras aparições públicas, levantaram novamente as especulações de que eles estejam se relacionando amorosamente, algo negado por ambos.



Relembre

O relacionamento de Ana Castela e Gustavo Mioto chegou ao fim pela terceira vez em dezembro de 2024. Antes disso, eles já tinham tentado vivenciar um relacionamento sério em outras duas ocasiões, mas acabavam rompendo.

Já Virginia e Zé Felipe usaram as redes socais em maio deste ano para anunciar o divórcio. Eles são pais de José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor. Entre namoro e casamento, ficaram juntos por cinco anos. Na ocasião, eles negaram discussões ou que o término fosse motivado por uma estratégia de marketing.