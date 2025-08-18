Reprodução Instagram @karolgerez Karol Gerez

Um dos boatos levantados após a separação de Virginia e Zé Felipe era que uma das bailarinas que trabalham com o cantor teria sido o pivô do término. No último domingo (17), a jovem veio a público contar que foi demitida do balé do artista.



A mulher é Karol Gerez, de 27 anos. Por meio dos stories do Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg, ela explicou como tudo aconteceu. Além disso, ela elencou o suposto motivo que teria resultado no desligamento dela.





"Brincadeiras à parte, é verdade, eu realmente não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouquinho com eles. É isso, o básico que tenho para falar, porque não tenho muito o que dizer", começou.

"Mas só para vocês não ficarem deduzindo coisa, porque tinha gente que nem sabia de nada e estava lá: 'É verdade, aconteceu isso'. Sendo que ninguém nem falou nada. Tem gente achando que sabe de tudo. Estou aqui para confirmar, para ninguém ficar nesse achismo das coisas", acrescentou.

Em outra publicação, Karol afirmou que as últimas demissões teriam ocorrido por um desejo de alterações na equipe de bailarinas do artista, sem detalhar de quem seria esta vontade. "Quiseram uma mudança na equipe e é isso... faz parte", disse.

Relembre

Em junho, Karol veio a público negar um romance com Zé Felipe, bem como desmentir que teria sido amante dele enquanto o músico era casado com Virginia.

Um mês antes, em maio, Virginia e Zé surpreenderam o público ao expor que estavam se separando. Eles não expuseram o motivo, porém negaram que o rompimento fosse estratégia de marketing ou que estivessem brigando.

No comunicado que publicaram juntos, frisaram que continuariam sendo amigos, principalmente em prol da criação dos três filhos que tiveram durante o matrimônio: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda", escreveram à época.