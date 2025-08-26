Instagram Após briga com Dado Dolabella, Luan Pereira assume namoro com modelo

Luan Pereira assumiu namoro com Victória Miranda nesta terça-feira (26), após a briga com Dado Dolabella durante confraternização do elenco do “ Dança dos Famosos ”, da TV Globo. O ator teria se incomodado ao ver o cantor dançando com Wanessa Camargo e empurrou Luan em crise de ciúmes.

Victória compartilhou uma foto abraçada com Luan em conta privada no Instagram, onde reúne pouco mais de 22 mil seguidores. O registro foi a primeira confirmação pública do casal.

Até junho, Luan estava noivo de Duda Corrêa, com quem se relacionou por cinco meses. O sertanejo não escondeu a aproximação com Victória nos últimos dias, inclusive apresentando a modelo para amigos e familiares.

O casal ganhou destaque quando Victória recebeu um buquê de rosas vermelhas e publicou o presente nas redes sociais. Seguidores chegaram a acreditar que as flores vinham de Zé Felipe, mas a própria modelo confirmou que o remetente era Luan.

A modelo passou a última semana no Rio de Janeiro acompanhando os ensaios do cantor para o quadro do “ Domingão com Huck ”. Ela compartilhou registros dentro dos Estúdios Globo.

Victória Miranda tem quase 400 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok. Natural do Rio de Janeiro e morando em Goiânia, a jovem já havia sido vista em eventos ao lado de Matheus Vargas, filho de Leonardo, no início do ano.

Ciúmes e repercussão

Durante a festa do programa, Luan relatou ter sido surpreendido por Dado. “ Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, mas fiquei sem entender o que aconteceu” , afirmou o cantor.

Wanessa também se manifestou após rumores de agressão. “ Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito ”, disse a cantora.