Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo, de 42 anos, se pronunciou nesta sexta-feira (22) sobre rumores envolvendo o ex-namorado Dado Dolabella, de 44 anos, durante confraternização do elenco da Dança dos Famosos 2025 , na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O ator teria tido uma crise de ciúmes ao ver a cantora dançando com o sertanejo Luan Pereira, o que gerou tumulto na festa.

A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, que noticiou o empurrão de Dado em Luan após uma coreografia descontraída.

Em vídeo publicado nos stories, Wanessa desmentiu ter sido agredida. " Gente, voltando para SP após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, em relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido ", declarou.

A cantora explicou que está bem e afastou os boatos. " Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito! ", afirmou.

Testemunhas relatam empurrão

Segundo relatos divulgados pela colunista, Dado reagiu ao ver Luan colocar a mão na cintura de Wanessa durante a dança. Testemunhas afirmam que o ator empurrou o sertanejo, que caiu no chão. A produção do programa precisou intervir para conter os ânimos.

Ainda de acordo com os relatos, Dado tentou se aproximar da cantora, mas foi impedido por pessoas próximas. Wanessa deixou o local e seguiu para um hotel, onde pediu que a produção acionasse a polícia caso o ator tentasse se aproximar.

Wanessa e Dado viveram romance no início dos anos 2000, quando protagonizaram juntos a capa de revista e o clipe O Amor Não Deixa . O namoro terminou após dois anos, mas a dupla reatou em 2022, após o divórcio da cantora com Marcos Buaiz.

Entre idas e vindas, a relação chegou ao fim definitivo em fevereiro deste ano. Apesar da separação, os dois foram vistos juntos em agosto, ao saírem de um bar na Barra da Tijuca, o que alimentou rumores de uma nova reaproximação.