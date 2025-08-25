Reprodução/Instagram Entenda a confusão entre Dado Dolabella e Luan Pereira

Nos últimos dias, um episódio envolvendo Luan Pereira, Dado Dolabella e a cantora Wanessa Camargo ganhou repercussão nas redes sociais. A confusão ocorreu durante uma confraternização dos participantes do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no “Domingão com Huck”, da TV Globo.

Circulou a informação de que Dado teria agredido Wanessa, motivado por ciúmes das interações dela com Luan Pereira. No entanto, a própria cantora esclareceu o ocorrido em suas redes sociais. Segundo Wanessa, não houve agressão, mas sim uma crise de ciúmes por parte do ex-namorado, que acabou gerando um momento constrangedor envolvendo o cantor.

“Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito”, afirmou Wanessa.

Após a declaração da cantora, Luan Pereira comentou o episódio em suas redes, relatando que teria sido empurrado por Dado. Ele descreveu a situação como inesperada.

“Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, mas fiquei sem entender o que aconteceu”, disse ele.

Luan ainda chamou Dado de “psicopata” e o acusou de agressão.

Dado Dolabella, por sua vez, apresentou sua versão e negou ter empurrado o cantor. Segundo ele, Luan teria tropeçado sozinho e o episódio foi resultado de um mal-entendido.

“Eu estava achando que era alguém que estava chegando para dar um beijo nela. Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas ali, pessoalmente, tanto para Wanessa quanto para ele”, Dado argumentou.

O episódio reacende também a história do relacionamento de Wanessa e Dado, que se conheceram nos anos 2000 e tiveram idas e vindas desde então. Após vários anos separados, eles retomaram o namoro recentemente, mas terminaram novamente após a participação da cantora no "BBB 24".