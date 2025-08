Manoella Mello/Globo Conheça os participantes da Dança dos Famosos 2025

O Domingão com Huck revelou neste domingo (03), ao vivo, os 16 participantes da nova temporada do Dança dos Famosos , que será gravada no Rio de Janeiro.

Entre os nomes confirmados estão Rodrigo Faro, Wanessa Camargo, Álvaro, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Livinho e Cátia Fonseca.

A competição, um dos principais quadros do programa, contará também com a estreia de Milton Cunha como jurado técnico.

Rodrigo Faro e Cátia Fonseca estreiam na dança

Após mais de uma década longe das novelas e à frente de programas de auditório, Rodrigo Faro retorna à Globo agora como competidor.

“ Eu estava crente de que eu nunca mais ia dançar na vida. Falei: ‘Chega, acabou o ‘Dança Gatinho’. Passei na catraca assim ”, brincou o apresentador no palco.

Já Cátia Fonseca, que comandou por sete anos o Melhor da Tarde, encara o desafio pela primeira vez na emissora. “ Acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz. (...) A gente tem uma vida só, é pra viver bem! ”, declarou.

Estrelas da TV e da música completam o time

A cantora Wanessa Camargo, com 25 anos de carreira e participações em outros quadros da Globo como o BBB 24, foi uma das primeiras anunciadas. “ Eu já participei de todos os quadros, agora, você [Huck] vai ter que inventar um novo quadro para eu participar ”, brincou.

Álvaro, influenciador de 26 anos natural de Maceió, falou sobre a despedida da família: “ Parecia que eu ia estar no BBB, o povo fazendo camisa de mutirão ”.

O ator David Junior, vencedor do The Masked Singer Brasil em 2022, contou que gosta de dançar em família.

A atriz Duda Santos, destaque na novela Renascer, também entrou na competição. “ Minha avó doida, chorando... [Sou] a última a sair da pista de dança ”, disse.

Fernanda Paes Leme citou um momento difícil como motivação: “ Estava num momento meio deprê... A gente perdeu uma grande amiga nossa, do Brasil inteiro, e acho que a Preta [Gil] trouxe na gente essa vontade de viver ”.

Outros nomes que estarão na disputa são o cantor Livinho, que se recupera de um acidente de moto recente, a cantora Manu Bahtidão, o ator Allan Souza Lima, a modelo Nicole Bahls, o ator Silvero Pereira, a atriz Tereza Seiblitz, o cantor Luan Pereira e a musa fitness Gracyanne Barbosa.

“ Dançar é uma entrega e tem um poder de cura muito grande ”, afirmou Gracyanne, que acompanhou a participação do ex-marido Belo no programa anos atrás.





Do futebol ao palco

Ex-jogador e hoje comentarista esportivo, Richarlyson também integra o time de competidores.

“ Eu estou mais nervoso que a final do Mundial de Clubes. (...) Eu sei que sou capaz de fazer, de entreter, de ser resiliente, mas é muito difícil! ”, comentou com bom humor.

Confira como ficou a formação dos grupos:

A disputa começa no sábado (10), com apresentações ao som do ritmo axé. A divisão dos grupos foi anunciada ao vivo, após sorteio.

Grupo A

Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa

Grupo B

David Junior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme

Grupo C

Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão

Grupo D

Livinho, Wanessa Camargo, Álvaro e Tereza Seiblitz