Reprodução/Instagram Adriane Galisteu

Adriane Galisteu surgiu empolgada nas redes sociais. A apresentadora mostrou todo seu gingado ao publiar um vídeo em que aparece dançando na beira da piscina.

Nas imagens, ela surgiu dançando ao som de Wanna Be Startin' Somethin', do Michael Jackson, enquanto renovava o bronzeado.

"Do stories pra cá! 💃🕺🏾", dizia a legenda.

A publicação ganhou uma enxurrada de elogios. "Linda demais!!!!!!

Te amo ❤️❤️❤️❤️❤️", publicou uma delas. "Deusa🔥🔥🔥🔥", afirmou uma outra. "😍😍😍p e r f e i t a", disse uma terceira.





Adriane está se preparando para a grande maratona no comando da 17ª temporada do reality show A Fazenda, da Record. A apresentadora, à frente da atração desde a 13ª edição, revelou um desejo antigo.

De acordo com a artista, seu grande sonho é ter um programa aos domingos: “O domingo sempre esteve nos meus sonhos. Eu sou de uma geração em que o domingo estava na mão do Gugu e do Faustão. Só tinha homem falando no domingo. E aí, quando você não assistia nem o Gugu, nem o Faustão, tinha o futebol — mais masculino ainda” , disse em entrevista.







