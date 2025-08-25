Guilhermina Guinle
Guilhermina Guinle

Guilhermina Guinle aprovitou a folga na agenda para viajar. A atriz, que vive em Nova York, correu para as redes sociais para compartilhar algumas fotos de um passeio a uma cachoeira em Alto Paraíso, em Goiás.

Nos registros, ela aparece  sorridente de maiô enquanto se refresca e renova o bronzeado.

"Alto Paraíso, Goiás…. #chapadasosveadeiros O paraíso dentro do paraíso…..
Um lugar aonde o tempo desacelera…. Uma conexão intensa com a natureza….. Um lugar de uma enorme força e um silêncio profundo!
Obrigada por estar aqui", dizia a legenda.

As imagens chamaram a atenção dos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Quando a natureza encontra alguém que vibra na mesma frequência, tudo fica ainda mais bonito ! Amazing! 🌱💚", afirmou uma delas. "Linda! ❤️", publicou uma outra. "Lugar mágico👏👏", concluiu uma terceira.




