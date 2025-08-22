Reprodução/Instagram Fausto Silva segue melhorando

A família de Fausto Silva, João Silva e Luciana Cardoso compartilharam detalhes sobre o atual estado de saúde do apresentador. Internado desde maio, o comunicador passou por dois novos transplantes, e seus familiares se mostraram bastante otimistas quanto à sua recuperação. "Ele está vivo! Vai viver muitos anos" , celebrou a esposa.

João realizou uma festa na noite da última quinta-feira (21) para comemorar a estreia de seu novo programa, exibido aos sábados no SBT. O evento, que estava previsto para o início do mês, foi adiado devido à internação de Fausto Silva.





Com a saída do ex-apresentador da Globo da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sua visível melhora, João decidiu retomar a comemoração, reunindo colegas famosos, amigos e familiares para celebrar essa nova fase.

"Esse momento novo, de ver meu pai com a saúde melhor, é para agradecer. Já, já ele está em casa, já, já ele está em casa" , disse João em entrevista à revista Quem.

Luciana Cardoso, mãe de João, também esteve presente no evento e se mostrou bastante otimista ao falar sobre o estado de saúde de Fausto. "A parte médica está super certa… O primeiro transplante de rim deu certo, e agora esse também deu certo desde o início" , afirmou.

"Agora é reabilitação física e emocional. Ainda há alguns passos a seguir, mas, graças a Deus, ele está vivo! Vai viver muitos anos”, completou. “É um dia de cada vez. Esse é o maior ensinamento desse processo longo, que já dura dois anos. Ele é muito forte, nunca desistiu e quer viver. Isso faz toda a diferença" , acrescentou.

Luciana também aproveitou a ocasião para comentar sobre a desinformação que circula nas redes sociais a respeito da doação de órgãos. Fausto já passou por quatro transplantes, o que levou muitos internautas a questionarem como ele pôde ser submetido a tantos procedimentos.

"Tem muitas informações que, às vezes, não chegam ao público da maneira correta. Quanto mais a gente falar, mais claro vai ficar para todo mundo como funciona" , explicou.

"Tenho o Instagram Faustão do Meu Coração, onde as pessoas compartilham suas histórias. Quando o Fausto passou pelo primeiro transplante, foi como se o chão tivesse se aberto para nós. Lembro que recebi um vídeo de uma menininha que havia recebido um coração e estava superbem; aquele vídeo nos deu força naquele momento" , contou.

"É possível ficar bem depois de uma cirurgia tão agressiva. Essa é uma missão que vamos levar para a vida: ajudar, informar e levar esperança" , finalizou a esposa do apresentador.