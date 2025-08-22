Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Virginia Fonseca tem se dedicado a boa forma. A influenciadora compartilhou nos Stories de seu Instagram um vídeo em que aparece durante um treino na academia. Nas imagens, ela surgiu fazendo uma série com pesos.



"Amo esse", escreveu na publicação.

Preparação para o Carnaval

Virginia Fonseca será é a nova Rainha de Bateria da Grande Rio. Ela passou a ocupar o posto que era de Paolla Oliveira. A atriz, de 43 anos, se despediu da escola no Carnaval deste ano.

A estreia da influenciadora e empresária na Marquês de Sapucaí com a agremiação de Duque de Caxias (RJ) será já no próximo ano.

Paolla Oliveira teve duas passagens como Rainha de Bateria da Grande Rio : a primeira começou em 2009 e durou até o ano seguinte, antes de ser substituída por Cris Vianna . Em 2020 , ela voltou ao posto, e permaneceu até o último Carnaval.



